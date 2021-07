Capanne a fuoco al Cotone: l’incendio partito da un abbruciamento

VIAREGGIO – Paura in mattinata per un incendio divampato nella rimessa di un casolare di via dei Comparini a Viareggio, nella zona industriale del Cotone. Non ci sono stati feriti per fortuna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Viareggio.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe partito da un abbruciamento del terreno, costituito principalmente da sterpaglie, partito nella serata di giovedì, che sarebbe poi però sfuggito di mano, complici le alte temperature e l’aridità del terreno. Il fuoco ha così invaso due capanne adiacenti l’abitazione, distruggendo la prima e compromettendo seriamente la seconda. Le fiamme hanno avvolto anche una bombola di gas che è esplosa. Un colpo, avvertito distintamente in tutta la zona, che ha inizialmente fatto pensare a qualcosa di molto più grave.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di domare rapidamente le fiamme. Il fumo ha invaso la vicina Variante Aurelia che è stata chiusa al traffico per alcune ora in direzione sud.

Tutto questo accade nel secondo giorno in cui è scattato in tutta la Toscana il divieto di abbruciamenti. L’ordinanza della REgione, in vigore dal 1° luglio al 31 agosto, vieta di dare fuoco a residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno di aree attrezzate.