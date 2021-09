CANZONISSIMA DI CARNEVALE 2021 PREMIA I RIONI CAMPO D’AVIAZIONE E VECCHIA VIAREGGIO

Ha divertito, commosso, coinvolto e stupito la 6’ edizione di Canzonissima di Carnevale che si e’ tenuta nell’area Bussoladomani di Lido di Camaiore. Più di 300 spettatori, con una giuria popolare che ha calorosamente partecipato al voto: confermato il successo dell’intuizione degli organizzatori Renzo Pieraccini, Roberto Pezzini, Alessandro Santini e Antonella Ciardiello che, per la prima volta, non solo ha richiesto ai 9 rioni in gara di proporre un brano inedito, ma ha anche distinto il premio alla miglior canzone con quello alla miglior scenetta.

Infatti Il Coriandolo d’oro – prodotto e donato da Oro Più di Andrea Olivieri – e’ stato consegnato al rione Campo d’Aviazione per la canzone ‘Vita da mascherone’ cantata da: Daniele Chicca e Massimiliano Marchetti (autori Simon Luca Ciffa, Alessandro Turri e Daniele Chicca) mentre il riconoscimento per la miglior scenetta – Premio Angiò Taddeoli – è andato al rione Vecchia Viareggio con Paolo Bonanni che ha commosso con una messa in scena dal sapore teatrale dedicata al Carnevale capace di rigenerare e restituire speranza anche agli ultimi.

Appuntamento a ottobre con il Gran Gala di Canzonissima: una serata in cui verranno assegnati anche i premi speciali (previsti ospiti e un gioco per coinvolgere il pubblico)

Mentre a febbraio 2022 e’ previsto il lancio del cd con i brani inediti di questa edizione 2021 e di quelli del 2022: canzoni con finalità benefiche visto che l’incasso delle vendite sarà devoluto ad un’associazione di volontariato locale.

‘Un’edizione strepitosa, nella sua eccezionalità – commenta Alessandro Santini – vogliamo fare il Carnevale nel suo periodo canonico, ma quando Burlamacco chiama Canzonissima risponde e noi ci saremo sempre, con qualità, valore, passione e goliardia. A noi piace metterci sempre in gioco, per questo ogni anno cambiano, modifichiamo e miglioriamo il nostro progetto, perché ci piace ascoltare la gente e correggere le nostre sbavature e tentare di fare sempre meglio. E sinceramente, ci riesce bene’

‘L’alta qualità delle performance – aggiunge Roberto Pezzini – e’ confermata dal fatto che e’ stata davvero minima la distanza in classifica tra i rioni ’

‘Un’edizione che ha confermato la bontà del nostro credo “innovare nella tradizione” -evidenzia Renzo Pieraccini – partendo da oggettive difficoltà, i rioni hanno saputo portare in scena prodotti di alto livello. A noi era riservato il compito di legare sapientemente lo spettacolo attraverso interventi mirati sia divertenti che commoventi come il momento in ricordo di Egisto Olivi. Adesso si riparte con il pensiero rivolto al futuro. Ci attende un galà dove celebreremo adeguatamente il Carnevale 2021, strizzando l’occhio, al contempo, allo spettacolo in forma divertente com’è lo spirito del nostro Carnevale’.



Premio “Angiò Taddeoli” riguardante la perfomance artistica (classifica finale):

1*. RIONE VECCHIA VIAREGGIO (classificato 1 nella giuria tecnica e 2 nella giuria popolare)

1*. RIONE TERMINETTO (classificato 2 nella giuria tecnica e 1 nella giuria popolare)

3. RIONE CAMPO D’AVIAZIONE (classificato 3 nella giuria tecnica e 2 nella giuria popolare)

4. RIONE TORRE DEL LAGO (classificato 5 nella giuria tecnica e 4 nella giuria popolare)

5*. RIONE VARIGNANO (classificato 3 nella giuria tecnica e 8 nella giuria popolare)

5*. RIONE MIGLIARINA (classificato 5 nella giuria tecnica e 6 nella giuria popolare)

7. RIONE DARSENA (classificato 8 nella giuria tecnica e 5 nella giuria popolare)

8*. RIONE MARCO POLO (classificato 7 nella giuria tecnica e 8 nella giuria popolare)

8*. RIONE CROCE VERDE (classificato 8 nella giuria tecnica e 7 nella giuria popolare)

Premio “Cordiandolo D’Oro” riguardante il solo brano inedito (classifica finale):

1. RIONE CAMPO D’AVIAZIONE (classificato 1 nella giuria tecnica e 2 nella giuria popolare)

2. RIONE TERMINETTO (classificato 3 nella giuria tecnica e 1 nella giuria popolare)

3*. RIONE TORRE DEL LAGO (classificato 2 nella giuria tecnica e 4 nella giuria popolare)

3*. RIONE VECCHIA VIAREGGIO (classificato 4 nella giuria tecnica e 2 nella giuria popolare)

5. RIONE DARSENA (classificato 6 nella giuria tecnica e 5 nella giuria popolare)

6. RIONE MARCO POLO (classificato 4 nella giuria tecnica e 8 nella giuria popolare)

7. RIONE MIGLIARINA (classificato 8 nella giuria tecnica e 6 nella giuria popolare)

8. RIONE VARIGNANO (classificato 7 nella giuria tecnica e 8 nella giuria popolare)

9. RIONE CROCE VERDE (classificato 9 nella giuria tecnica e 7 nella giuria popolare)