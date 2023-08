Canyoning al Rio Selvano

Rio Selvano è il canyon più bello della Toscana e il punto d’incontro dove ci organizzeremo per la discesa ed è anche un ottimo posto dove poter riposare all’uscita della forra.

Indosseremo la tuta ed inizieremo a camminare e ci addentreremo nella folta vegetazione del Selvano. L’acqua è fredda anche destate ma il divertimento e l’ambiente incontaminato ci scalderanno l’anima.

Salti, tuffi e calate con la corda per quasi 3 ore di appassionante percorso.

La discesa del Rio Selvano è senza dubbio l’attività di canyoning più divertente della Toscana e probabilmente di tutto il centro Italia, un’attrazione naturale di straordinario valore.

In questa disciplina uniremo il divertimento all’esplorazione di bellezze naturali spettacolari nascoste. Un’escursione che ti farà fare un viaggio di milioni di anni attraverso i vari strati di roccia dove l’acqua continua ancora a scavare.

Il nostro percorso si svolge totalmente in discesa, grazie a guide professioniste con oltre 20 anni di esperienza e perfetta conoscenza dell’ambiente ci potremo tuffare nelle piscine naturale e cristallina, in alternativa useremo le corde per calarci in corda doppia in sicurezza, un mix di divertimento e adrenalina da condividere con gli amici.

Indosseremo muta e calzari in neoprene di 5mm di spessore e potremo scivolare e tuffarci da varie altezze, sarà una graduale avvicinamento ai tufi più alti e divertenti. Grazie all’esperienza delle guide non sono richieste particolari abilità per poter partecipare a questa attività.

Utilizzeremo in alcune situazioni le corde per scendere nei punti dove non è possibile tuffarsi o scivolare, sarà quindi un’esperienza completa. Un modo attivo e divertente per ammirare lo splendore della natura.

Durata dell’attività: 4 ore;

Orario di ritrovo: mattina ore 9.00 o pomeriggio ore 14.00

Numero Partecipanti: minimo 4. Età minima 8 anni. Sotto i 18 anni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di un genitore nel gruppo

Abbigliamento necessario:

Scarponi da trekking o scarpe sportive robuste, intimo di ricambio, asciugamano

Attrezzatura fornita:

Muta e calzari in neoprene 5mm, casco, imbrago

Cosa portare

Guide: Guida canyoning Ass. Apians

Per info, prenotazioni e costi:

Garfagnana Experience– tel +39 (0)583 641006 – email booking@garfagnanaexperience.com – www.garfagnanaexperience.com