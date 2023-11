Cantonieri di paese all’opera a San Giusto di Brancoli, San Macario, Arliano e via Barsanti e Matteucci

Proseguono gli interventi della squadra dei cantonieri di paese del Comune di Lucca. Nella scorsa settimana, per garantire il deflusso delle acque piovane, è stata completata la pulitura delle griglie dei tombini di viale Barsanti e Matteucci e via delle Tagliate. Gli operai sono poi intervenuti per le pulizie di zanelle e pozzetti a fianco strada a San Giusto di Brancoli, in via di Arliano, via di San Macario.

Il servizio del cantoniere di paese affidato alla cooperativa Il Ponte, si occupa di piccoli interventi, dalla pulizia delle strade, alla tinteggiatura di ringhiere, alla sistemazione di piccoli manufatti, privilegiando in tutte queste attività le aree più periferiche del territorio comunale. I cittadini possono segnalare problemi e richieste di intervento all’ufficio relazioni con il pubblico urp@comune.lucca.it oppure utilizzando l’apposito form per le segnalazioni https://www.comune.lucca.it/ Segnalazioni