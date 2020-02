cantiere via Pisanica, tutti i divieti per consentire maxi intervento per miglioramento viabilità e sicurezza

Al via il cantiere della via Pisanica da parte di Salt che porrà finalmente fine ai problemi legati all’assetto della viabilità e alla sicurezza lungo la trafficata arteria di via Unità d’Italia e fino a via Olmi. Il progetto – costo complessivo circa 6 milioni di euro e 525 giorni di cantiere – prevede il rifacimento del cavalcavia esistente che attraversa l’A12, oggi di dimensioni ridotte, l’ampliamento della sede stradale nel tratto che va da via Unità d’Italia fino a via Andreotti e la realizzazione di due rotatorie alle intersezioni della via Pisanica con via Unità d’Italia e via degli Olmi. Ma non solo. Sarà riqualificato, con l’allargamento delle rampe di ingresso ed uscita in affiancamento alle corsi attuali, il casello dello svincolo Versilia. Per consentire i lavori il Comune di Pietrasanta, attraverso la sua Polizia Municipale, ha emesso una prima ordinanza che interesserà il tratto compreso tra via Pozzodonico e la via Unità d’Italia. L’intervento prevede il rifacimento del cavalcavia di via Pisanica con la sistemazione dei raccordi di vaibilità”.

A partire dal 10 febbraio è istituito il divieto di transito sulla via Pisanica nel tratto a mare dell’intersezione con la via Olmi e fino alla via Unità d’Italia; successivamente divieto di transito in via Pisanica nel tratto compreso tra la via Pozzodonico (esclusa) e la via Olmi; l’istituzione di un senso unico alternato in via Olmi in prossimità dell’intersezione con la via Pisanica per la riduzione della carreggiata lato monte.