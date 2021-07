Cantiere Municipio: le novità della sosta e della circolazione

Nuovi provvedimenti di viabilità in centro a Seravezza per facilitare la sosta e il transito dei residenti nelle zone circostanti il grande cantiere di riqualificazione energetica e miglioramento sismico del Municipio.

Sosta riservata nelle vie Campana e Pea

A seguito di alcuni incontri con la popolazione l’Amministrazione comunale e il Comando della Polizia municipale hanno deciso di riservare alcune aree di sosta ai residenti e ai domiciliati nelle vie Donati, Berti, Sant’Antonio/Bertuccio, Campana, Pancola e Vittorio Veneto. Si tratta degli spazi individuati sul lato fiume delle vie Campana e Pea, tra il ristorante Ulisse e il Ponte della passerella. Negli spazi indicati, dalle 19:00 alle 8:00, potranno sostare solo i mezzi provvisti di apposito pass. Gli stalli riservati nelle vie Campana e Pea permettono di restituire alla libera sosta quelli di via Fusco che inizialmente erano stati assegnati ai residenti dell’area di Torcicoda.

Sosta e accesso in via Vittorio Veneto

Novità anche per via Vittorio Veneto. Ai residenti e ai domiciliari sopra indicati – e a chi avrà comprovate esigenze di carico e scarico – verranno consentiti accesso e sosta nella fascia oraria 00:00-24:00. In via Veneto risultano temporaneamente indisponibili tre stalli di sosta, tolti per facilitare l’incrocio dei veicoli nei due sensi di marcia.

Corridoio pedonale in via Donati

Per agevolare gli spostamenti a piedi fra l’area di Torcicoda e quella di via XXIV Maggio e via Roosevelt è stato riaperto il corridoio pedonale lungo via Donati, nel tratto che separa il Palazzo comunale dal Pio Istituto Campana.

Per richiedere i pass

Residenti e domiciliati sopra descritti possono richiedere i pass validi per la sosta nelle vie Campana e Pea e per l’accesso e la sosta in via Vittorio Veneto alla Protezione Civile comunale, attualmente dislocata presso la sede della Misericordia (via Buonarroti, secondo piano). I moduli di autodichiarazione per i domiciliati sono invece disponibili presso il Comando della Polizia municipale (via monsignor Fascetti, Querceta).