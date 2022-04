Cantiere Mitoraj, iniziati i lavori sulla copertura

Anche la commissione consiliare lavori pubblici, composta da Irene Nardini, Lorenzo Borzonasca, Nicola Conti, Antonio Tognini e Giacomo Vannucci, insieme all’assessore Matteo Marcucci e all’ingegnere del Comune Filippo Bianchi, si è unita ai ragazzi della sezione geometri dell’Istituto Superiore “Don Lazzeri-Stagi” e ai loro insegnanti per la mattinata di “lezione” dedicata al cantiere del futuro museo Mitoraj.

Dopo aver assistito, nella sala del consiglio comunale, alla parte tecnica, incentrata sull’allestimento in sicurezza di un cantiere edile, i commissari hanno raggiunto i locali del vecchio mercato coperto dove hanno potuto osservare l’andamento dei lavori e porre domande ad assessori e tecnici presenti.

“Appena le condizioni sanitarie l’hanno permesso – ha sottolineato la presidente, Irene Nardini – abbiamo organizzato questo sopralluogo e ringrazio i colleghi consiglieri per la disponibilità. Non sarà sicuramente l’ultima occasione: l’opera che sta nascendo è di grandissima rilevanza per la città e per l’intera Versilia ed è nostra intenzione, come commissione di settore, seguirla attentamente in ogni fase di sviluppo”.

“Siamo come sempre a disposizione della commissione e dei singoli consiglieri – ha confermato l’assessore ai lavori pubblici, Marcucci – qualora emergano necessità di ulteriori sopralluoghi e informazioni. Negli ultimi giorni sono iniziati anche i lavori sulla copertura dello stabile mentre stanno continuando, nel piano seminterrato, quelli di rinforzo delle murature. A questi seguiranno i consolidamenti dei pilastri, con fibre di carbonio. Conclusa questa parte, sarà possibile demolire e ricostruire il solaio del piano terra, per adeguarlo alle altezze e alla suddivisione degli spazi idonee all’uso museale”.