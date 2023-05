Cantiere del cavalcavia di viale Europa: chiusura in notturna dalle 22 di stasera mercoledì 24 alle 6 di domani giovedì 25 maggio

Cantiere del cavalcavia di viale Europa: chiusura in notturna dalle 22 di stasera mercoledì 24 alle 6 di domani giovedì 25 maggio

A causa dei lavori di ristrutturazione, per evitare disagi in orario diurno, il cavalcavia ferroviario di viale Europa resterà completamente chiuso dalle ore 22.00 di questa sera, mercoledì 24 maggio, alle ore 6.00 di domani giovedì 25 maggio. I traffico automobilistico pertanto dovrà utilizzare la viabilità alternativa. Il traffico pesante dovrà utilizzare esclusivamente il percorso attraverso il viadotto di San Donato e il cavalcavia di via città Gemelle.

—