Cantiere Cavalcaferrovia, revocato l’appalto; si riparte da zero

LUCCA – Nessuna risposta della ditta incaricata alla lettera di diffida inviata dal Comune negli ultimi giorni dello scorso anno. E’ così oggi Palazzo Orsetti ha dovuto procedere con l’invio della lettera di revoca dell’appalto dei lavori. Sul Cavalcaferrovia di viale Europa a Lucca quindi si riparte da zero, o quasi. E adesso nessuno è in grado di sapere quando terminerà l’intervento sul ponte.

Come è noto, il cantiere era stato aperta in autunno ma il Comune aveva chiesto ed ottenuto alla ditta incaricata, di Caserta, di sospendere subito i lavori alla fine di ottobre, per liberare al massimo la carreggiata in occasione dei Comics.

Passata la festa però i lavori non sono mai ripresi ed il Comune non è più riuscito a contattare la ditta. Tanto che a dicembre la giunta aveva fatto partire la diffida. Non avendo ricevuto risposta neanche a questa, il Comune ha deciso la risoluzione del contratto per poter procedere con l’assegnazione dei lavori ad un’altra ditta.

Chi sperava in una rapida conclusione dell’intervento adesso dovrà mettersi l’animo in pace. Code e rallentamenti sul viale proseguiranno ancora per un tempo indefinito.