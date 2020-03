Cantiere Aperto – Festival delle frazioni ANNULLATO

Palleroso – Castelnuovo di Garfagnana

Nell’ambito del Festival delle Frazioni – Merenda & Mercatino itinerante Palleroso sceglie in questa edizione di trasformarsi in un vero e proprio CANTIERE APERTO. L’idea, che sottolinea la creatività del paese, ne specifica anche la produttività in termini di Eventi tale da risultare un grande e continuo Cantiere.

In questo caso i visitatori che arriveranno a Palleroso entreranno in un cantiere edile con tanto di direttore dei lavori, capo mastro, muratori e tutto quello che concerne un cantiere del genere senza però trascurare la tradizione e la buona tavola.

Tutti i piatti che saranno serviti nell’Orto del Prete avranno la caratteristica unica di essere prodotti sul posto e/o comunque in Garfagnana in pieno accordo con la Comunità del Cibo della Garfagnana di cui Palleroso fa parte.

PROGRAMMA

Ore 10,00 Ritrovo in Piazza Umberto a Castelnuovo di Garfagnana per la partenza de La Vecchia Mulattiera – Camminata Storica, 4,5 Km sui passi dei nostri nonni per arrivare a Palleroso.

La camminata sarà la prima delle sei Passeggiate Domenicali – di Frazione in Frazione organizzate dalla Polisportiva Vis Movendi.

Ore 12,00 Apertura Manifestazione con Pranzo (presente tensostruttura quindi attivo anche in caso di pioggia)

Il menù sarà completamente fatto con prodotti pallerosini – GASTRONOMIA METRI 0 –

Ore 12,00 Apertura Mercatino artigianato locale e prodotto tipico

Giochi creativi a cura di Garfagnana Giocosamente

Dalle ore 14,00 Gai live

Ore 15.00 NATI PER LEGGERE – Lettura ad alta voce per i bambini in età prescolare grazie a lettori volontari della Biblioteca comunale di Castelnuovo Garfagnana.

Ore 17,00 CONCERTO dell’Orchestra della Scuola di Musica di Molazzana – Dulcimer Fondation pour a Musique nella Chiesa di San Martino

Ore 18,30 Torneo di Briscola con ricchi premi per i vincitori

Per tutto il giorno degustazioni di Pane casereccio pallerosino, Vino e olio e altre specialità esclusivamente di Palleroso

La Polisportiva Vis Movendi organizza “Le Passeggiate Domenicali – di Frazione in Frazione” ossia la riscoperta del piacere di camminare nel verde incontaminato degli antichi sentieri che collegavano e ancora oggi collegano le Frazioni del Comune di Castelnuovo con il Capoluogo.

In occasione del Festival delle Frazioni, la polisportiva Vis Movendi vi accompagnerà a Palleroso dove ad attendervi ci sarà un lauto pranzo. Il rientro a Castelnuovo dovrà essere fatto in autonomia attraverso il sentiero percorso in salita (adeguatamente segnalato) o con mezzi propri o, ancora, ci sarà la possibilità di riscendere con navetta ma solo PREVIA PRENOTAZIONE e con un contributo economico a carico del richiedente.

Nell’edizione 2020 avremo due rilevanti novità :

– Adotteremo l’iniziativa ideata da Cai Garfagnana TREK & CLEAN dotando tutti gli iscritti di guanto e sacchetto che potranno essere utilizzati lungo il sentiero per portare via i segni dell’inciviltà che troppo spesso si incontrano anche nei boschi.

– In collaborazione con Farmacia Gaddi dal 1907 parleremo cammin facendo delle numerose erbe spontanee che hanno proprietà terapeutiche con approfondimenti tematici ogni domenica diversi.

La Farmacia farà anche un piccolo ma importante dono a tutti gli iscritti alle passeggiate .

E’ obbligatoria la preiscrizione che potrà essere fatta tramite mail all’indirizzo polisportivavismovendi@gmail.com o alla pagina Fb Vis Movendi entro il venerdì precendente.

Costo iscrizione alla camminata: € 15,00 /persona per ogni camminata ed include il Pranzo nella Frazione di arrivo – presenza di una guida lungo il sentiero – 1/2 Lt di acqua – consegna del Pettorale. Il pettorale dovrà essere tenuto per essere vidimato all’arrivo. Chi farà tutte le camminate domenicali, ottenendo 7 vidimazioni sul pettorale, avrà diritto ad un premio.