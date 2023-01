Cantiere ANAS a Farneta: chisura notturna per la SS 439 Sarzanese dalle 21 di questa sera alle 6 di domani 24 gennaio

Cantiere ANAS a Farneta: chisura notturna per la SS 439 Sarzanese dalle 21 di questa sera alle 6 di domani 24 gennaio

percorso alternativo per il traffico

A causa dei lavori ANAS necessari al rifacimento della copertura del condotto tombato del Rio Certosa, la strada statale 439 Sarzanese – Valdera questa sera (lunedì 23 gennaio) dalle ore 21.00 resterà totalmente chiusa fino alle ore 6:00 di domani (martedì 24 gennaio) per una lunghezza di 400 metri in corrispondenza dell’incrocio di via per Fregionaia nella Frazione di Farneta. Il traffico nell’arco orario di chiusura sarà deviato su percorso alternativo, da Maggiano a Ponte San Pietro e viceversa, attraverso via di Arliano, via della Bordogna, via di Fregionaia, via della Chiesa di Santa Maria a Colle e via di Poggio.

A partire dalle ore 6:00 di martedì 24 gennaio e fino alle ore 19:00 di martedì 21 marzo 2023 sul cantiere stradale sarà istituito un doppio senso alternato di circolazione regolato da semaforo.

—