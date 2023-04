Il percorso degli studenti, ricordando i 500 anni del governatorato di Ariosto in Garfagnana, ha fatto tappa a Castelnuovo, per visitare la rocca di Ariostesca, accompagnati dal sindaco Andrea Tagliasacchi, l’assessore Alessandro Pedreschi e il consigliere con delega alla cultura Niccolò Roni. Poi a Piazza al Serchio per la meravigliosa scoperta del Museo Italiano dell’Immaginario folklorico, col curatore Umberto Bertolini.

Nella sala Mapei, presentati dagli studenti, sono scorsi come in una lanterna magica: racconti fantastici animati, video del Maggio, creazione di stanze per il cantar Maggio, storie di donne, streghe e diritti negati, interviste immaginarie in podcast, magnifici disegni, simbolici oggetti in terracotta, mirabili progetti per contenitori di senni e di emozioni, pregevoli gadget , preziosi progetti di gioielli, fantasiosi figurini, ispirati ai Maggi intrecciati alla pazzia di Orlando e i canti del poema ariostesco, mappe interattive e video sul Parco nazionale dell’Appennino, del Mab Unesco, esperimenti col cannocchiale, l’astrolabio, video sulla luna.