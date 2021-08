cancellata la fiera di San Lorenzo

«Abbiamo confidato fino all’ultimo in un chiarimento del Governo che potesse escludere le fiere patronali dalla sfera di applicazione delle nuove norme sulla certificazione verde. Così purtroppo non è stato. Confermando l’orientamento condiviso nei giorni scorsi anche con i Comuni limitrofi, dobbiamo a malincuore rinunciare alla fiera del santo patrono di Seravezza». Così il sindaco Riccardo Tarabella, stamattina, sciogliendo la riserva sul San Lorenzo 2021. La fiera avrebbe dovuto tenersi martedì 10 agosto nel centro storico del capoluogo.

«Chi organizza la fiera si assume tutto il complesso onere di “sigillarne” il perimetro, verificare i pass, identificare le persone, gestire gli accessi, compresi i legittimi spostamenti in entrata e in uscita dei residenti, e naturalmente tutelare la salute pubblica, in un momento peraltro di crescente criticità, visto l’aumento dei contagi anche a Seravezza in Versilia. Non potendo garantire tutto ciò, abbiamo deciso a malincuore di rinunciare. Lo scorso anno andò meglio e la fiera si fece. Auguriamoci di poter tornare alla normalità nel 2022. La pandemia sta incidendo moltissimo sulle belle tradizioni del nostro territorio: mi riferisco alle fiere patronali come alle manifestazioni del folklore e della fede, così radicate nelle nostre vite e così caratterizzanti l’identità locale. Ma è importante rendersi conto che ci troviamo in una situazione straordinaria, che dobbiamo affrontare e risolvere con azioni altrettanto

straordinarie, sebbene, è bene sottolinearlo, a carattere transitorio».

Con la fiera di San Lorenzo vengono meno anche la processione e la focata della vigilia nonché il concerto della Filarmonica di Riomagno previsto per la sera del 10 agosto. Sono invece confermate le celebrazioni liturgiche in Duomo, con i Vespri cantati lunedì 9 agosto alle 21:00 e la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Pisa Monsignor Giovanni Paolo Benotto martedì 10 agosto alle ore 10:30. Salvo (in parte) anche il tradizionale aspetto gastronomico. La Pro Loco di Seravezza annuncia infatti che le cucine dell’associazione saranno attive per la preparazione dei classici tordelli, disponibili unicamente per l’asporto.

I tordelli crudi da cuocere a casa si potranno avere fin dai giorni precedenti prenotando e concordando il ritiro con Marco Salvetti (329 3351933). Già cotti e conditi si potranno prenotare invece tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30 telefonando al numero 0584 757325, al quale ci si potrà rivolgere anche per ogni ulteriore informazione su modalità e orari delle consegne. Questi tordelli si ritireranno nella piazzetta della Misericordia a partire dalle ore 19:00 del 9 e del 10 agosto.