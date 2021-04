Sono stati ultimati in questi giorni i lavori di difesa del suolo, risagomatura e messa in sicurezza dei fossi lungo la strada comunale che congiunge Casatico a Roggio(cosiddetto Sentiero del Fungo), finanziati con la misura 4.3.2 del Psr per 109.370 euro complessivi(l’intervento comprende anche la riqualificazione della località Canaletti, nella frazione di Sillicano) e realizzati dalla ditta Fratelli Masotti, che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto.

Contemporaneamente, grazie alle maestranze dell’Unione dei Comuni della Garfagnana ed alle nostre, è stata completamente liberata dalle piante, cadute a seguito della copiosa nevicata di inizio anno, la viabilità sopra menzionata e recuperata,inghiaiata e delimitata da una nuova staccionata in legno un’ampia area, all’inizio della stessa, da destinare a parcheggio.

Continua così senza sosta, nonostante il periodo tutt’altro che facile, la realizzazione dei progetti di valorizzazione dell’intero territorio comunale, anche attraverso interventi mirati al recupero e alla riqualificazione della viabilità secondaria e della sentieristica:dopo il bellissimo percorso escursionistico della Capriola, il miglioramento e la messa in sicurezza del Sentiero del Fungo.