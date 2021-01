CAMPORGIANO – MUORE COLPITO DA UN ALBERO NEL BOSCO

Aggiornamento 118 per decesso traumatico avvenuto non lontano dalla strada SC 50 di Vagli – località Poggio, comune di Camporgiano.

Chiamata delle 8.35 per uomo (non si conoscono generalità ed età) deceduto a seguito della caduta di un albero in un bosco.

Non si sa se incidente sul lavoro. Avvertiti in ogni caso operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL).

Sul posto un’ambulanza della Misericordia di Castelnuovo, il cui medico non ha potuto però che constatare l’avvenuto decesso.

Avvertiti anche Vigili del Fuoco e 112.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO