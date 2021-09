CAMPORGIANO – LA FESTA DI FINE ESTATE

La Pro Loco di Camporgiano , in collaborazione con il Comune ed il Laboratorio teatrale dei Contafole, ha organizzato per sabato 18 alle ore 19,30 in piazza san Giacomo a Camporgiano una manifestazione di fine estate che vede protagonista un complesso musicale . Si tratta di alcuni componenti della Rock Opera che eseguiranno una carrellata di musiche del grande e indimenticabile Lucio Battisti scomparso proprio nel mese di settembre (esattamente il giorno 9 ) del 1998. Musica , quindi , da ascoltare anche perché eseguita con grande maestria da un gruppo musicale di alto livello .

Il gruppo “ Sì, Viaggiare “ ci presenterà molti , fra i più noti brani, di questo versatile e insostituibile cantautore che ha avuto grandi intuizioni musicali ed è riuscito a rimodulare i canoni del bel canto. Dal suo sodalizio con Mogol e non solo sono nate le più importanti e belle canzoni “ Acqua azzurra, acqua chiara “ “ Mi ritorni in mente ““ Il mio canto libero” “ I giardini di marzo “ “ Pensieri e parole “ “ E penso a te “ e così via di seguito in un caleidoscopio di “ Emozioni “.

Appuntamento , quindi , a Camporgiano !

L’ingresso è gratuito e non è necessario avere il Certificato verde né la mascherina in quanto non ci saranno le sedie.