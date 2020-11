Cari Concittadini,

in questo fine settimana verranno consegnate a domicilio 5 mascherine chirurgiche e 2 mascherine ffp2 ad ogni residente,messe a disposizione dalla Regione Toscana e dalla nostra Amministrazione Comunale.

Ringraziamo la Misericordia di Camporgiano, il Comitato Paesano di Filicaia, i singoli volontari ed i Consiglieri comunali per essersi resi disponibili ad effettuare la distribuzione.

Negli ultimi giorni vi sono stati problemi a processare i tamponi effettuati a causa della difficoltà a reperire i reagenti necessari:pur comprendendo la difficoltà dell’Azienda Sanitaria a far fronte all’aumento esponenziale del carico di lavoro, ci auguriamo vivamente che tale difficoltà possa essere rapidamente superata per non creare ulteriori disagi alle nostre Comunità. Gli ultimi 2 casi di positività al Covid 19, comunicatici nella giornata di ieri, fanno comunque salire il totale a 44 : la notizia confortante è che tutte le persone interessate e ancora non negativizzate, tranne una attualmente ricoverata presso l’Ospedale di Lucca, ma in condizioni non preoccupanti, stanno bene e sono in isolamento presso le proprie abitazioni. A loro va la nostra vicinanza ed il nostro affetto, mentre a noi tutti rivolgo ancora un pressante invito alla prudenza ed al senso di responsabilità.

Il Sindaco

Avv.Francesco Pifferi Guasparini