A più di tre mesi dall’ultimo caso segnalato nel nostro comune(2 agosto),dobbiamo purtroppo fare i conti con una ripresa del contagio: questo deve indurci nuovamente a alzare i livelli di attenzione,continuando a dimostrare quel senso di responsabilità e quel rispetto, per sè stessi e per gli altri,che hanno caratterizzato la nostra Comunità dall’inizio della pandemia ad oggi. La copertura vaccinale,che già ci vede ai primissimi posti nell’intera ASL Toscana Nord Ovest,deve essere ulteriormente incrementata,anche attraverso la somministrazione della terza dose del vaccino;così come la rigorosa osservanza delle altre regole che ben conosciamo:uso corretto delle mascherine e frequente sanificazione delle mani