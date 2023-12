Campocatino per un giorno si è trasformato in un bellissimo villaggio Natalizio

CAMPOCATINO – Non ci sono dubbi sul fatto che forse i mercatini di Natale più suggestivi della provincia di Lucca possono essere quelli che si sono svolti a Campocatino, l’antico alpeggio di Vagli, che in questi decenni ha saputo mantenere integri i vecchi capanni dei pastori e che in questi giorni ha ospitato una delle edizioni più suggestive di sempre, trasformando l’antico alpeggio in un villaggio natalizio, reso unico dalla presenza della “dama bianca” che regalato atmosfera e magia.

I piccoli capanni coperti a piastre hanno ospitato tante associazioni e artigiani del territorio che hanno portato prodotti dell’artigianato locale ma anche cose buone da mangiare e non sono mancate creazioni a tema natalizio; a rendere più suggestivo il tutto la presenza degli zampognari che hanno fatto da cornice alla sacra famiglia e a Babbo natale e non è mancata nemmeno la Befana scesa per l’occasione in anticipo a Campocatino dal Roccandagia. Molto apprezzata anche la presenza degli alpaca che in questo clima rigido si sono trovati perfettamente a loro agio.

Ad organizzare il tutto è stata ASBUC Vagli in collaborazione con l’amministrazione Comunale e le associazioni del comune e molto apprezzato è stato il lavoro svolto dal gruppo di protezione civile di Vagli che ha gestito l’accesso all’area naturalistica nella gestione delle navette.