Campo Pedonese: si può tornare a giocare. Tra un paio di settimane lo storico impianto di Fiumetto tornerà disponibile. E’ infatti stato completo, a tempo di record (in 8 mesi sarà riconsegnato alla comunità), il rifacimento completo del manto in erba sintetica di ultima generazione. Complessivamente l’amministrazione Giovannetti ha destinato, solo per questo intervento, 430 mila euro. Le prime foto del nuovo manto, ma anche delle panchine e degli “arredi” del nuovo impianto hanno già cominciato a filtrare attraverso i social ma per tornare ad allenarsi e giocare veramente lo Sporting Pietrasanta 1909, la società che ha in concessione l’impianto, dovrà attendere ancora un paio di settimane per completare gli ultimi ritocchi per migliorarne la fruibilità e l’accoglienza delle aree comuni e l’iter di omologazione che dovrebbe essere espletato già nella settimana prossima. “Finalmente ci siamo. – annuncia l’assessore allo sport, Andrea Cosci – Ringrazio la società Sporting Pietrasanta, i suoi allenatori e le famiglie per la pazienza e la fiducia. L’esilio dal campo del Pedonese è stato temporaneo ma necessario per consentirci di riconsegnare ai ragazzi un manto da gioco omologato che ci stanno già invidiando tutti. Sarò un vero spettacolo giocarci”.

L’amministrazione comunale sta lavorando, insieme allo Sporting Pietrasanta 1909 ad una grande inaugurazione. “Nei prossimi giorni definiremo la data della riapertura. – spiega ancora Cosci – Vogliamo coinvolgere nomi importanti dello sport. Deve essere una festa della città. Siamo una delle poche amministrazioni che investe tanto sullo sport e sulla riqualificazione degli impianti. Sono un volano turistico della città. Un elemento indispensabile della filiera economica”.

Dopo il Campo delle Iare, inaugurato appena lo scorso ottobre dopo anni di abbandono e degrado sono due gli tre i cantieri sportivi partiti o pronti a partire. Al Campo del Sale, l’altro storico campo di Tonfano, sono in corso i lavori di realizzazione degli spogliatoi mentre alla Pruniccia, a Strettoia, analogo intervento a quello del Pedonese sarà fatto durante l’estate. Sempre in estate l’amministrazione comunale di Giovannetti sta lavorando per mettere mano alla pista del campo di atletica di via Unità d’Italia grazie anche ad un finanziamento ministeriale. “In appena due anni investiremo complessivamente 1,5 milioni di euro sugli impianti sportivi di proprietà della comunità. – ha spiegato Cosci – Nel solo 2019 abbiamo riattivato il campo delle Iare, il Campo del Sale dove sono finalmente iniziati gli interventi per dotare l’impianto di oltre 300 metri quadrati tra spogliatoi ed uffici. Nell’anno appena iniziato metteremo in mano al campo della Pruniccia: altri 400 mila euro per il rifacimento del manto in erba sintetica sul modello del Pedonese. Vogliamo partire anche con il Campo di Atletica: ci sono 215mila euro di finanziamenti pronti per la pista di atletica. E non dimentichiamo Regnalla a Valdicastello che è stato oggetto, alcune settimane fa, di un sopralluogo”.