“Campo di Marte”: limitazioni all’accesso nella Cittadella per la partita di calcio del 1° maggio 29 aprile 2022 – A seguito dell’ordinanza del Comune di Lucca relativa all’incontro di calcio di Play Off Eccellenza tra Tau Calcio e Livorno, in programma allo stadio di Porta Elisa domenica 1° maggio 2022, e in base alle disposizioni della Questura legate alla limitazione a circolazione e sosta prevista per gli incontri di calcio, l’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che l’accesso alla Cittadella della Salute “Campo di Marte” dalle ore 6 alle 20.30 del 1° maggio sarà interdetto a tutte le auto private. Potranno accedere alla Cittadella della Salute solo: mezzi sanitari in emergenza, mezzi trasporto salme, auto della continuità assistenziale. Si fa inoltre presente che, sempre in data 1° maggio, l‘entrata per arrivare al servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) sarà consentita solo dal cancello pedonale di Via Borgognoni, che sarà opportunamente presidiato dal personale di vigilanza.