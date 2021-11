Campo di Marte: attivo da oggi il mezzo mobile mammografico

Lucca, 15 novembre 2021 – Da oggi, 15 novembre, il mezzo mobile mammografico tornerà nuovamente a Lucca Campo di Marte per offrire una nuova ed importante opportunità preventiva alle donne della zona che rientrano nel range di età per lo screening mammografico.

Il mezzo verrà collocato nella ex-zona pronto soccorso edificio A, nel cortile interno, dove sono stati allestiti ambienti per l’accettazione e per l’attesa, con attività programmate in modo da consentire alle donne una minima attesa.

Nelle settimane scorse le donne che rientrano nella fascia di età dello screening hanno ricevuto la lettera di invito con tutte le indicazioni necessarie.

Al fine di evitare assembramenti la ASL ricorda di presentarsi all’esame 10 minuti prima dell’appuntamento e di con sé la lettera di invito con il modulo sul retro possibilmente già compilato e firmato.

Data l’importanza dello screening nell’intercettare tra le donne sane, coloro che potrebbero aver sviluppato un nodulo silente, si raccomanda a coloro che, per qualsiasi motivo avessero necessità di riprogrammare la mammografia in altra data, di comunicarlo per tempo (al massimo con 2 gg di anticipo rispetto all’appuntamento) in modo da consentire l’arruolamento di un’altra persona al loro posto.

A tal fine si ricorda che è possibile disdire e riprogrammare un appuntamento sia telefonando allo 0583 970040 (segreteria sempre attiva, con operatore che risponde il lunedì e mercoledì ore 9.00 -13.30 e 14.30-17.30) sia inviando una mail all’indirizzo: screening.lucca@uslnordovest. toscana.it indicando nome e telefono per poter essere ricontattati.

Con l’auspicio di vedere tutte le donne invitate, aderire all’invito, si ricorda a tutta la cittadinanza l’importanza degli screening che ogni anno consentono di curare persone con lesioni tumorali in fase iniziale evitando scenari talvolta devastanti. (dg)