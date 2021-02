Campo di Atletica “Falcone e Borsellino” tornerà ad essere punto di riferimento in Italia, via ai lavori

E’ pronto ad aprire anche il cantiere per la riqualificazione dell’impianto di atletica Falcone e Borsellino che lo trasformerà in una struttura di riferimento nazionale ed internazionale. L’ambizioso progetto di rilancio dell’impianto di via Unità d’Italia dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti può finalmente prendere forma. Il primo lotto – circa 600 mila euro – interesserà il completo rifacimento della pista di atletica. Nel secondo lotto – 250 mila euro – si procederà invece alla sistemazione delle attrezzature mobili e la copertura della pista di pattinaggio con creazione di un’area attrezzata polivalente coperta e multidisciplinare. “Il mese di marzo è il mese indicato per l’avvio dei lavori. – annuncia Andrea Cosci, assessore allo sport – L’intervento è stato suddiviso in due lotti. In questo modo riusciremo ad utilizzare pienamente i finanziamenti che abbiamo intercettato e che ci consentiranno, unite alle risorse comunali, di riqualificare l’impianto per riconsegnarlo a tutti gli sportivi e al territorio. Il Falcone e Borsellino tornerà ad essere un impianto di riferimento per tutta la Toscana”.

Sono due i finanziamenti che l’amministrazione Giovannetti ha ottenuto per complessivi 414 mila euro sulla base di un progetto che ne costerà poco più di 800mila: 200 mila euro dalla Fondazione Cassa Risparmio di Lucca e 214 mila euro dal bando nazionale “Sport e Periferie” (il progetto presentato dal Comune di Pietrasanta su era piazzato al 175esimo posto su oltre 1300 in graduatoria). L’avvio del cantiere del Campo di Atletica segue di alcuni mesi l’intervento di riqualificazione dell’impianto della Pruniccia ed ancora del Campo Pedonese, delle Iare e del Sale dove è in corso la realizzazione degli spogliatoi. “La riqualificazione del campo di atletica – prosegue Cosci – sarà una delle opere più importanti che andremo a realizzare in chiave sportiva, aggregativa e turistica. Fino a che l’impianto era in condizioni ottimali durante l’arco dell’anno era utilizzato da molte società, anche straniere, che venivano qui per allenarsi. Ci sono poche città, in Toscana, oggi dotate di impianti moderni ed autorizzati ad ospitare manifestazioni di livello. Puntiamo ad una città di Pietrasanta centrale anche nell’ambito dello sport dove amatori, professionisti, società e turisti possono trovare impianti funzionali, sicuri, adeguati e accoglienti dove praticare attività. Lo sport è una infrastruttura chiave per il nostro progetto di destagionalizzazione”.

