Campo di atletica, ecco la nuova pista

Inizia a svelarsi la nuova pista di atletica dell’impianto sportivo “Falcone e Borsellino”, a Marina di Pietrasanta.

Dopo la stesura dello strato di turapori si è passati alla “semina” della gomma azzurra che andrà a rivestire le corsie e le pedane dei salti e dei lanci. L’intervento in corso fa parte del primo step di ristrutturazione del campo di atletica (investimento complessivo per circa 800 mila euro, per metà finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dal Bando nazionale “Sport e Periferie”) iniziato lo scorso giugno con la rimozione dei vecchi “tappeti” e che si concluderà nel mese di aprile, rendendo l’impianto subito utilizzabile per l’attività di allenamento.

Il secondo lotto, invece, prevede la sistemazione delle attrezzature mobili e la copertura della pista di pattinaggio, con la creazione di un’area attrezzata multidisciplinare.