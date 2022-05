Campi Estivi L’estate 2022 di Mani Tese

FACCIAMO LA PACE, SEMINIAMO GIUSTIZIA!

La pace è per tutti o non è per nessuno. È educazione, rispetto dell’altro e dell’altra, cooperazione internazionale, accoglienza e promozione di stili di vita responsabili per proteggere l’ambiente e i diritti delle persone. La pace è un impegno di giustizia.

Nell’estate 2022 Mani Tese propone il volontariato che costruisce la pace con iniziative rivolte ai/alle giovani di molte delle nostre città. Il tema della pace verrà declinato attraverso approfondimenti sui temi della giustizia ambientale, economica e sociale e attraverso le pratiche di volontariato e di sviluppo sostenibile.

I campi di Mani Tese sono organizzati nel rispetto dei comportamenti utili alla prevenzione del covid-19.

L’estate 2022 di Mani Tese è a:

TREVISO (TV)

22 giugno – 2 luglio

Campo di volontariato diurno per ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni

Per info e iscrizioni: 373 7463996 (Chiara)

SCANDICCI (FI)

21 agosto – 28 agosto

Campo di volontariato diurno per 15 partecipanti e residenziale per 10 persone dai 30 anni

Per info e iscrizioni: 329 7405426 (Marcella)

VERBANIA (VB)

28 luglio – 8 agosto

Campo di volontariato residenziale per ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni

Per info e iscrizioni: 351 8489189 (Lorenzo)

FINALE EMILIA (MO)

27 giugno – 3 luglio

Laboratorio fotografia diurno per 10 ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni

Per info e iscrizioni: 338 5990034 (Lucrezia)

FINALE EMILIA (MO)

27 giugno – 3 luglio

Laboratorio murales diurno per 10 ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni

Per info e iscrizioni: 338 5990034 (Lucrezia)

TRIVERO VALDILANA (BI)

2, 3 e 4 settembre

Mini campo di volontariato diurno per 15 ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni

Per info e iscrizioni: 348 313 8378 (Maria)

CATANIA – MOTTA SANT’ANASTASIA (presso la Cooperativa Beppe Montana – Libera Terra)

29 agosto – 3 settembre

Campo di volontariato residenziale per 18 ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni

Per info e iscrizioni: 338 3622655 (Marco)

I CAMPI DI VOLONTARIATO IN ITALIA

Una vacanza per condividere con altri ragazzi e ragazze un impegno di solidarietà e giustizia. I campi di Mani Tese propongono attività di formazione, lavoro e animazione su temi quali povertà, guerra, migrazioni, schiavitù moderne e crisi ambientali.

Offrono percorsi di volontariato in cui potersi mettere in gioco, sostengono concretamente le comunità che lottano contro la fame e l’esclusione sociale e consentono di sperimentare buone pratiche per rendere sostenibili i propri stili di vita…Il tutto in un clima di amicizia e divertimento!

Quest’anno abbiamo deciso di metterci a servizio delle nostre città per offrire occasioni di aggregazione, volontariato e educazione alla cittadinanza globale ai giovani e agli adulti dei territori in cui lavoriamo tutto l’anno, prenderci cura degli spazi urbani, riqualificare i quartieri, riscoprire la bellezza delle relazioni fra comunità.

QUALCHE INFORMAZIONE SUI CAMPI…

Ai campi possono partecipare tutti (a seconda della propria età)

I campi saranno realizzati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

I partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni e verso terzi per tutta la durata del campo

Quando previste le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti

Mani Tese rilascia gli attestati per i partecipanti ai campi di volontariato. È possibile farne richiesta a partire da settembre contattando direttamente le Associazioni Mani Tese promotrici.

Tutte le attività sono organizzate nel rispetto della normativa per la prevenzione del Covid-19.

