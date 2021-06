Campi estivi a Porcari, ecco le attività per bambini da 3 a 14 anni

I voucher del Comune potranno coprire fino all’80 per cento della retta

Laboratori creativi, esperimenti scientifici, osservazione della natura, tanto sport all’aria aperta senza dimenticare di dedicare un po’ di tempo anche ai compiti per le vacanze. È questa l’offerta che animerà l’estate a Porcari dei bambini e delle bambine dai 3 a 14 anni, nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme in vigore per contenere la diffusione del Covid-19.

Due scuole d’infanzia del territorio con il mese di luglio si trasformeranno in spazi per il gioco e la relazione. Rimarranno preclusi soltanto gli ambienti del plesso di via Giannini, oggetto di lavori in corso. A queste si aggiungono le attività al rinnovato stadio comunale di Porcari, fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva.

“Anche quest’anno – dice Eleonora Lamandini, assessora alle politiche educative – abbiamo voluto fare la nostra parte per sostenere le famiglie che intendono proporre ai propri figli momenti di socialità e crescita al di là del tempo scuola. Un’esigenza che acquisisce maggiore importanza soprattutto in questo tempo segnato dal distanziamento, nella didattica e nei rapporti umani. Ecco perché, insieme ai campi estivi, torna la possibilità di richiedere voucher per alleggerirne la spesa”.

Le famiglie potranno accedere ai buoni messi a disposizione dal Comune iscrivendo i propri figli per almeno due settimane, con percentuali diverse a seconda dell’indicatore Isee. Nello specifico, per i nuclei con un’attestazione ordinaria o corrente in corso di validità fino a 11mila euro, il contributo comunale per la retta sarà dell’80 per cento. Con Isee fino a 17mila euro, si otterrà un voucher per il 65 per cento della retta dovuta, mentre con un Isee fino a 25mila euro si potrà beneficiare del 50 per cento di compartecipazione. Infine le famiglie con Isee fino a 28mila euro potranno ricevere voucher pari al 35 per cento. I nuclei che non dispongono dell’Isee 2021 possono comunque presentare un’attestazione scaduta nel 2020. I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse dedicate alle attività ludico-ricreative per questa estate.

La proposta della cooperativa Iris si chiama Happy Summer Camp e si svolgerà negli spazi della scuola dell’infanzia di via Sbarra dal 12 luglio al 13 agosto. Per conoscerne i dettagli e iscrivere i propri figli si può contattare il numero 0583.210061 o scrivere a happysummer2021@virgilio.it.

La cooperativa Polaris, invece, nello stesso periodo propone Sherpa nella scuola per l’infanzia di via Boccaione. Per le informazioni utili le famiglie interessate possono chiamare il numero 3936600398. Allo stadio comunale fino al 10 settembre si svolgeranno, infine, le attività ludico-motorie dell’Academy Camp: per informazioni scrivere ad academycamp@yahoo.com.

I moduli e le indicazioni dettagliate per accedere ai voucher comunali sono sulla home page del sito istituzionale www.comunediporcari.org, sezione ‘educazione e formazione’.