Campi disseminati di covoni a crocetta…



Un tempo si mieteva quando il grano non era completamente secco, per non perdere nessun chicco durante il taglio e la manipolazione…poi le cove, legate, si ammucchiavano nei covoni a croce, in questo modo le crocette permettevano di far essiccare il grano in campagna, mentre se avessero fatto subito il barco vi era il pericolo che all’interno ammuffisse, in quanto la massa sarebbe stata eccessiva per essere penetrata dall’aria, invece in crocetta il sole e l’aria scaldavano e ventilavano le spighe e quindi l’umidità residua era asportata…

Immaginiamo quanto tempo e fatica richiedevano tutti questi passaggi, ottenuti soltanto a forza di braccia.