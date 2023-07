Campi Bisenzio, botte fino a provocare coma irreversibile per rapinare pasticcere 80enne: arrestati un palermitano ed un albanese

L’aggressione avvenne a Marzo. Le indagini dei carabinieri di Signa

Avevano aggredito un 80enne, imprenditore e titolare di una pasticceria, causandogli fratture e mandandolo in coma irreversibile. Lo avevano atteso, spinto alle spalle e rapinato di una busta con 18 mila euro all’interno. E poi erano fuggiti lasciando il corpo della vittima a terra. Adesso i carabinieri della compagnia di Signa (Firenze) sono risaliti a due uomini un 63enne palermitano e un 47enne originario dell’Albania, già in carcere per altri reati.

L’aggressione avvenne nel parcheggio dell’Istituto di credito CR Firenze di Campi Bisenzio di via delle Tre Ville. Ma gli autori non l’hanno fatta franca. Nel pomeriggio del 30 Giugno, a conclusione delle indagini connesse alla rapina i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Signa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di due soggetti, L.G., 63enne originario di Palermo e residente a Campi Bisenzio e D.A., 47enne albanese già ristretto in carcere per pregresse vicende giudiziarie.

Mentre uno dei due soggetti faceva da palo in una via limitrofa, il complice attese che l’anziano signore, dopo aver parcheggiato la propria autovettura in uno degli stalli riservati a persone con disabilità, si dirigesse verso l’istituto di credito per depositare l’incasso settimanale del suo locale.

Nel momento in cui era quasi alla porta d’ingresso, fu aggredito alle spalle dall’indagato, che lo fece cadere a terra. Incurante delle condizioni della vittima, l’uomo gli aveva strappato di dosso il borsello che conteneva la somma contante di euro 18mila e raggiunto di corsa a piedi il complice con cui si è allontanato a bordo di una utilitaria Mercedes Classe A di colore scuro i cui spostamenti sono stati minuziosamente ricostruiti attraverso l’acquisizione di filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. L’autovettura con la quale si è dato alla fuga è stata poi ritrovata in possesso dei due autori e sequestrata.

La vittima, per la gravità delle lesioni riportate, fu trasportata in pericolo di vita presso il pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Careggi dove è ancora ricoverata in coma irreversibile. Le accuse sono rapina pluriaggravata e lesioni gravissime. L.G. è stato associato presso la casa circondariale di Sollicciano mentre a D.A. il provvedimento è stato notificato presso la struttura carceraria dove è attualmente detenuto. La responsabilità degli stessi sarà valutata nel corso del processo.

