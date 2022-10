Cammino Sinodale: presentazione online del secondo anno

Giovedì 20 ottobre, alle ore 21, in diretta sul canale youtube dell’Arcidiocesi di Lucca, si terrà la presentazione diocesana del secondo anno del Cammino Sinodale. Interverranno l’arcivescovo mons. Paolo Giulietti insieme ai tre referenti di area: Amina Matteucci per la Versilia, Marta Bonaldi per la Valle del Serchio e don Alberto Brugioni per la Piana di Lucca.

Tutte le diocesi italiane, su spinta di papa Francesco e per volontà dei vescovi, dal 2021 hanno intrapreso un percorso che le impegnerà fino al 2025. Nel primo anno, conclusosi con l’estate 2022, vi è stato prevalentemente l’ascolto delle comunità parrocchiali e degli organi diocesani, compresi i gruppi di numerose associazioni laicali presenti sul territorio, le Équipes e le Consulte degli Uffici

pastorali Diocesani.

Nel secondo anno, che viene presentato giovedì 20 ottobre, prende avvio invece un percorso di ascolto e relazione prevalentemente con ambienti esterni alle realtà ecclesiali. A livello nazionale vengono infatti indicati tre ambiti di lavoro denominati “I cantieri Betania”: uno è il cantiere della strada e del villaggio, uno il cantiere della casa, e il terzo è il cantiere della formazione e della diaconia. Ogni diocesi ha la possibilità di aprire un quarto cantiere, in base alla lettura della propria realtà. La Diocesi di Lucca aprirà “il cantiere del futuro” dedicato al mondo giovanile.