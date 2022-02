CAMMINATA “LE TRE TERRE”

LE TRE TERRE

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 DALLE ORE 09:30 ALLE 15:30



E’ una camminata di 8,5 Km che attraversa numerosi borghi facenti parte del territorio del Comune di Fosciandora per mezzo di un’antica Via Rinascimentale risalente al periodo in cui gli Estensi si spinsero in Garfagnana annettendo quasi tutti i castelli del territorio .

In seguito spiegheremo l’etimologia delle tre terre ed i nomi dei borghi che visiteremo e conosceremo grazie ad una guida (Marco Bonini) messaci a disposizione dalla locale Proloco.

Sempre grazie alla proloco potremo conoscere anche i gusti tipicamente garfagnini del territorio di Fosciandora con il pranzo che , secondo la filosofia Vis Movendi , costituisce un momento essenziale dei nostri eventi .

PROGRAMMA

– Ritrovo alle 9,30 alla Stazione di Ponte di Ceserana

– Partenza ore 10,00

Visita dei Borghi di Ceserana , Migliano , Fosciandora , Lupinaia , La Villa

RICORDIAMO CHE I TESSERATI CON VIS MOVENDI AVRANNO DIRITTO A SCONTI PARTICOLARI SU TUTTE LE NOSTRE CAMMINATE …..ANCHE SU QUESTA

Per maggiori informazioni ed iscrizioni alla TRE TERRE scriveteci a vismovendi@libero.it o via whatsapp al 379 290 6924