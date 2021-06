CAMMINATA IN NOTTURNA VERSO L’OCCHIO DI LUCCA

Borgo a Mozzano, 22 giugno 2021 – Una camminata in notturna per ammirare l’Occhio di Lucca: l’appuntamento è per venerdì 25 giugno ed è organizzato dall’Istituto Storico Lucchese sezione di Borgo a Mozzano e dalla Caritas di Borgo a Mozzano nell’ambito del progetto “Stare insieme in allegria non ha età, riapriamoci al territorio”.

Il ritrovo sarà alla Madonna dei Ferri, nel centro di Borgo a Mozzano, alle 18: da qui si partirà verso San Bartolomeo dove sarà prevista una sosta per il ristoro, a cura del comitato paesano di Cune, con visita alla chiesa. A seguire, si procederà con la salita verso la Rocca del Monte Bargiglio. Sarà l’occasione per un’escursione unica ed emozionante alla scoperta di uno dei simboli del territorio borghigiano.

Gli organizzatori consigliano di indossare abbigliamento e calzature adatte alla camminata e di dotarsi di plaid o coperte per sedersi sull’erba. È consigliato, inoltre, di portare con sé torce per illuminare il sentiero al momento del rientro.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano, è stato realizzato in collaborazione con la Società delle Macchie di Cune, il Comitato Paesano di Cune, l’associazione culturale Acunia, l’associazione I Romiti di San Bartolomeo, il gruppo trekking Pegaso, che curerà il supporto logistico lungo il percorso, e le Antiche Carte.

Per informazioni e prenotazioni: 3475716610 – 3403453558.