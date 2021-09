Camminata delle “Tre Frazioni”

In perfetta sintonia con la filosofia Vis Movendi la “3 frazioni” si pone come obiettivo di camminare in sentieri boschivi semisconosciuti per raggiungere piccoli borghi semisconosciuti e assaporare gusti sconosciuti ai più .

in particolare i paesi coinvolti saranno nell’ordine Perpoli , Campo e Palleroso uniti da un percorso ad anello lungo circa 11,5 Km dove , in ognuno dei borghi coinvolti , ci fermeremo ad assaporare una portata fino a consumare , al termine del circuito , un pranzo completo (primo , secondo , dolce/caffè).

PROGRAMMA domenica 26 settembre

– dalle 9,15 ritrovo a PERPOLI

– ore 10,00 partenza

– ore 11,00 arrivo a Campo dove mangeremo il primo

– ore 11,45 partenza

– ore 13,00 arrivo a Palleroso dove mangeremo il secondo

– ore 13,45 partenza

– ore 14,45 arrivo a Perpoli dove mangeremo il dolce e il caffè

La sosta in ogni paese prevede anche la visita del borgo . Il costo di iscrizione è € 25,00 che prevede iscrizione , guida , pranzo itinerante . IL NUMERO DI POSTI E’ LIMITATO ed è possibile iscriversi utilizzando la piattaforma Town For You

PER INFO SCRIVERE A scarpinata@blu.it