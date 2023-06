camion cisterna di GPL si è ribaltato a seguito di un incidente sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Prato, distaccamento di Montemurlo stanno intervenendo sulla ss325 per un camion cisterna di GPL che si è ribaltato a seguito di un incidente, sono in corso le verifiche per la messa in sicurezza dell’area, sul posto sono presenti mezzi speciali della centrale e i funzionari del Comando per pianificare le operazioni, è stato inoltre attivato il Nucleo NBCR del Comando di Firenze.

La circolazione è al momento interrotta in tutte le direzioni, non si segnalano feriti.

Seguiranno aggiornamenti