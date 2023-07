Cameriere preso a bastonate da due residenti in centro storico

LUCCA – L’episodio è avvenuto giovedì sera, intorno alle 23.45, mentre l’uomo stava pulendo l’area esterna del ristorante Mecenate, presso cui lavora. L’aggressione sembrerebbe legata a questioni inerenti l’immondizia. Per l’uomo cinque giorni di prognosi.

Un giovane cameriere è stato preso a bastonate da due residenti nel centro storico di Lucca. L’episodio risale allo scorso giovedì sera, intorno alle 23.45, quando il ventenne era quasi arrivato al termine del proprio turno di lavoro presso il ristorante Mecenate, storico locale affacciato da un lato su via del Fosso, dall’altro su Piazza San Francesco. L’aggressione mentre il ragazzo stava conferendo i rifiuti nella vicina isola ecologica: il giovane sarebbe stato malmenato e preso a insulti proprio per questioni inerenti lo smaltimento dell’immondizia. Alla violenza ha assistito anche una collega, che, sopraggiunta sul posto poco dopo, è intervenuta per mettere fine alla situazione. I due camerieri, presi entrambi a male parole, sono riusciti quindi ad allontanarsi e a tornare verso il ristorante. Il ragazzo, ferito, si è recato in pronto soccorso per le cure dei sanitari ed è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.