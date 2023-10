Camelie d’autunno, al via la mostra con spettacoli in natura e visite guidate

A Pieve e Sant’Andrea di Computo non solo enogastronomia locale, ma anche incontri culturali, mostre fotografiche, animazione per bambini e visite guidate. Inaugurazione sabato 14 ottobre alle 10.30

CAPANNORI, 13 ottobre – Concerti, mostre, spettacoli, enogastronomia, visite guidate e animazione per bambini. Al via la “VII Mostra delle camelie sasanqua e sinensis”, che a Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori, Lucca) avrà inizio in questo fine settimana (sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023) per proseguire poi nei week-end successivi (21-22 e 28-29 ottobre 2023, quando nel Borgo delle camelie sarà ospitata anche la biennale di “Slow Beans”).

L’inaugurazione della Mostra dedicata alle “Camelie d’autunno” – organizzata dal Centro Culturale Compitese in collaborazione con il Comune di Capannori e di molte altre realtà del territorio – è in programma sabato 14 ottobre a partire dalle 10.30 nell’Auditorium Augusto Orsi del Camelieto. Dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro, in programma lo spettacolo di danza “Come Acqua. La storia di due sorelle” (ore 11, a cura della compagnia “Giulliet dance project”) e la visita botanica al Camellietum in compagnia di una guida ambientale (ore 11.30).

Le visite guidate proseguiranno in tutto il fine settimana. Non solo quelle botaniche, ma anche quelle che condurranno i visitatori alla scoperta del paese (sabato alle ore 15 e domenica alle ore 11 e alle ore 15); sarà inoltre possibile visitare l’Antica Chiusa Borrini insieme al primo coltivatore italiano di tè, Guido Cattolica, ed essere accompagnati lungo il percorso diffuso in natura della mostra “Heroes. Storie di eroi, di boschi e torrenti” con i fotografi Francesco Paci e Simona Tedesco, che domenica 15 ottobre presenteranno pubblicamente il loro lavoro (ore 12, Auditorium Augusto Orsi) insieme alla biologa Arianna Chines e all’assessore del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro. Al Centro Culturale Compitese sarà invece visitabile la mostra “Capannori, la bellezza ovunque. Terra, Acqua, Fuoco e Aria”, promossa dal Comune di Capannori in occasione del Bicentenario.

Nuovi spettacoli di danza si svolgeranno sia sul palco del Camelieto sia su quello del Centro Culturale Compitese, sia sabato sia domenica 15 ottobre (quando la scuola “Giulliet dance project” proporrà anche una lezione di mindfulness, ore 10.30). Oltre all’animazione per bambini (previste anche la visita al paese in sella all’asino e l’intrattenimento del giocoliere “Gigetto il folletto”), nel week-end ci sarà anche la caccia al tesoro, che stavolta sarà dedicata alla flora e alla fauna del Monte Pisano (5 tappe previste, premio garantito a chi conclude il percorso). Infine, domenica 15 ottobre, ci sarà anche la possibilità di partecipare al trekking ad anello che dal Centro Culturale porterà fino a Fosso del Lupo, Castagnone e Sassoballoccioro (partenza ore 8).

Cibo della tradizione e degustazione di vini nell’area food allestita al Centro Culturale Compitese. Ogni settimana è previsto un menu diverso. Sabato e domenica la proposta prevede tagliere di antipasti e crostini (paté di fegatini, salsa garfagnina, salsa verde), farinata,

vellutata di ceci con olio e rosmarino, lingua con salsa verde, spezzatino con olive, fagioli all’olio e purè.