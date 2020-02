cambio posto a cena con disco e divertimento

Venerdi 21 febbraio – Casablanca Garden bar

via delle colline 3 Montaione Firenze

Serata “Cambio Posto a Cena” aperta a single età minima consigliata anni 40

Cena completa servita (eventuali esigenze sul menù comunicarlo al momento della prenotazione)

Aperitivo prosecco

Antipasto Casablanca

Primo cannelloni ricotta e spinaci

Secondo filetto di suino con piselli

Dolce Dello chef

Caffè acqua vino biologico

Gli uomini ad ogni portata scaleranno di posto per conoscere nuove persone durante la cena, un modo allegro e divertente per conoscersi.

Dopo la cena ci butteremo nella pista del Casablanca con i dj del locale.

Costo serata comprensivo di cena + disco 25€ a persona

Arrivo al locale previsto per le h 20:30 con verifica prenotazione e pagamento ingresso

Per essere presenti a questa “magica serata” prenotare con:

PRENOTA UN POSTO (qui in alto sull’evento lasciando nomi partecipanti e un cellulare)

whatsApp 349 6 128 128 o tel Sms 366 536 22 33

Eventuali disdette comunicarlo con largo anticipo

scrivi nomi partecipanti e la parola “cambio posto a cena 21 febbraio)

Ti aspettiamo per una serata allegra e divertente!!!

