I provvedimenti in vigore il 4, 5, 8 e 9 agosto

COME CAMBIA LA VIABILITÀ NEI GIORNI DEL MEDICEO LIVE FESTIVAL DIVIETI DI TRANSITO, DI SOSTA E DEVIAZIONI

Servizio navetta gratuito dal parcheggio del terminal ferroviario di Querceta

SERAVEZZA – Modifiche alla viabilità in concomitanza con il Mediceo Live Festival, in programma stasera (4 agosto), domani (venerdì) e ancora lunedì 8 e martedì 9 nell’area di Palazzo Mediceo a Seravezza.

Il comandante della Polizia Municipale, Mauro Goduto, ha firmato un’ordinanza con la quale si modifica la circolazione in tutta l’area. Questi i provvedimenti adottati: nel parcheggio di Palazzo Mediceo e nella via di accesso allo stesso è istituito un divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, dalle ore 9 di oggi (giovedì) all’una di sabato 6 agosto e dalle ore 9 di lunedì all’una di mercoledì 10 agosto.

In via del Palazzo e in via Leonetto Amadei è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 18 alle ore 24 dei giorni 4, 5, 8 e 9 agosto. Le suddette strade sono interessate dal divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, dalle ore 19 alle 24 dei giorni del Festival, salvo modifiche imposte da esigenze organizzative.

Alla luce di questo divieto, il transito viene deviato – dalle ore 19 alle 24 dei giorni di Festival – su via Lombardi con senso unico alternato che sarà disciplinato con semafori tra l’intersezione con piazza Ponte Nuovo/Via XXIV Maggio (presso il negozio Settebello) e il lato mare del parcheggio Conad. Per questa ragione, su entrambi i lati di via Lombardi, nel tratto compreso tra via Circonvallazione e via XXIV Maggio, vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18 alle 24 dei giorni 4, 5, 8 e 9.

Per agevolare il raggiungimento dell’area Festival, l’organizzazione attiverà nelle quattro serate un servizio navetta gratuito che partirà dall’area parcheggio del terminal della stazione ferroviaria di Querceta. Questi gli orari delle corse di andata e ritorno nelle quattro serate:

4 agosto: partenza dalle 19.00 alle 21.30 / ritorno dalle 23.00 alle 24.00;

5 agosto: partenza dalle 20.00 alle 21.30 / ritorno dalle 23.00 alle 24.00;

8 agosto: partenza dalle 19.30 alle 21.30 / ritorno dalle 23.30 alle 00.30;

9 agosto: partenza dalle 19.30 alle 21.30 / ritorno dalle 23.00 alle 00.30.

Per maggiori informazioni, visita il sito web www.medideolivefestival.it o la pagina Facebbok dell’evento @mediceolivefestival.