Cambia la televisione, NoiTv sul canale  12 in tutta la Toscana

Da domani nella valle del Serchio avrà luogo l’atteso refarmirg della televisione sul digitale terrestre.

In pratica dal Piaggione (e siamo ancora nel comune di Lucca) e fino all’alta Garfagnana a partire dalle 10 del mattino le emittenti, e fra queste anche la nostra, cambieranno frequenza.

Noitv da domani si sposta dal numero 10 al 12 ed entro pochi giorni sarà visibile in tutta la regione Toscana.

Questo processo ha già interessato la Lunigiana e i comuni di Minucciano e Vagli. Ora il passaggio riguarda la Valle del Serchio mentre lunedì 30 maggio e martedì 31 questo cambiamento di frequenze e canale sul telecomando interesserà anche la Versilia, Lucca e la Piana. Infine il primo giugno si completerà la zona centrale della Regione con Firenze Prato e Pistoia.

Se non ci vedete vuol dire che i televisori e i decoder con cui ci ricevete da casa vanno risintonizzati attraverso l’apposito menù . Molti apparecchi invece sono automatizzati per fare da soli l’operazione di sintonia per la ricerca dei nuovi canali.