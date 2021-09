Cambia gestione il nido comunale Il Cucciolo a Pescia

I nuovi orari della biblioteca ragazzi

Pescia si conferma città dei ragazzi e dell’infanzia, come stabilito ufficialmente dalla regione Toscana qualche anno fa. Mentre procedono i lavori all’ex-Mercato dei Fiori che diventerà una piazza coperta a disposizione di tutti, ma con servizi particolari per i più giovani, continua il lavoro quotidiano a vantaggio delle famiglie con bambini piccoli.

In questo senso c’è da registrare la riapertura del nido il Cucciolo, con un nuovo gestore che è risultato da una gara la cui assegnazione è ora alle fasi conclusive, anche se i responsabili della cooperativa che si è aggiudicata il servizio, la Cooperativa La Luce di Lucca, hanno già incontrato i genitori, spiegando loro nei dettagli lo svolgimento dell’attività che andranno a svolgere.

Non è mai stato interrotta invece l’apertura della Biblioteca dei Ragazzi. Per esigenze di personale è stato definito il nuovo orario di apertura, ovvero il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 18, anche se restano inalterate la possibilità di rivolgersi alla adiacente Biblioteca Comunale di Villa Sismondi oppure chiamare lo 0572-490949 per accedere al servizio in altri orari.

“la nostra vocazione di assoluta vicinanza alle tematiche dei giovani e giovanissimi si esplica in progetti importanti come il recupero dell’ex-Mercato dei Fiori- dice il sindaco facente funzioni Guja Guidi-ma anche da una attenzione continua e costante alle esigenze dei piccoli e delle loro famiglie, come nel caso del Nido il Cucciolo e della Biblioteca Ragazzi”.