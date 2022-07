Camaiore: primo incontro tra il direttore generale Asl Casani e il nuovo sindaco Pierucci

Camaiore, 7 luglio 2022 – Primo incontro istituzionale tra il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani e il nuovo sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, alla presenza anche dell’assessore al sociale e alla sanità Anna Graziani.

La dottoressa Casani ha augurato buon lavoro al sindaco Pierucci e alla sua giunta, da pochi giorni al lavoro in Comune.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui servizi sanitari e sociali della zona della Versilia nel suo complesso e per avviare anche con l’Amministrazione di Camaiore – in sinergia con la Conferenza aziendale dei sindaci – un confronto periodico sulle tematiche del territorio e dell’ospedale, che tra l’altro incide proprio su questo Comune.

L’obiettivo riconfermato durante l’incontro tra Casani, Pierucci e Graziani rimane quello di far sì che le Amministrazioni locali continuino ad essere elemento di supporto, di vigilanza e di stretta collaborazione con la sanità pubblica, per rispondere al meglio alle necessità crescenti dei loro concittadini.

In tale ambito è sempre necessario considerare le peculiarità dei singoli territori. Ad esempio – come è stato sottolineato nel corso del confronto – la Versilia e anche il Comune di Camaiore si caratterizzano per un aumento consistente di popolazione nei mesi estivi, di cui bisogna tener conto.

“Il nostro obiettivo – ha detto la dottoressa Casani al termine dell’incontro – è quello di affrontare insieme le problematiche e, possibilmente, consolidare i servizi territoriali e ospedalieri. Per questo è fondamentale lavorare in sinergia con le amministrazioni comunali, che sono gli organismi istituzionali più vicini ai cittadini, instaurando con loro un rapporto di costruttiva collaborazione”.

“Il Comune di Camaiore continuerà a fare la propria parte e lo farà con sempre maggior forza: l’Ospedale Unico della Versilia è sul territorio camaiorese ed è naturale che l’Amministrazione locale sia promotrice di iniziative e di proposte migliorative – ha sottolineato il Sindaco Pierucci insieme all’Assessore Graziani -. Apprezziamo la volontà da parte della Asl di garantire in tempi stretti il nuovo Direttore di Presidio, di concerto con la Conferenza dei Sindaci. Da parte nostra, continueremo a lavorare fianco a fianco con tutti gli Enti coinvolti, Regione compresa, nel solo interesse dei nostri cittadini, garantendo loro migliori servizi, con un occhio attento anche e soprattutto all’efficientamento e all’implementazione della qualità del Pronto Soccorso”.

