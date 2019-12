E’ finito, CONTRO UN MURO CON IL SUO MOTORINO, perdendo la vita

Un drammatico incidente ha spezzato LA VITA DEL GIOVANE CAMPIONE DI NUOTO a soli 16 anni è morto cosi Dario d’alessandro

E’ rimasto coinvolto in un incidente stradale rimanendo ucciso intorno alle 2,30 di stanotte, mentre stava rientrando a casa, sulla via sarzanese a Capezzano pianore , con il suo motorino e’ andato a schiantarsi contro un muro, inutili i soccorsi, e’ deceduto, per le ferite riportate.

notizia in aggiornamento