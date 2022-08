Camaiore in lutto: si è spento Enrico Marchetti

CAMAIORE – Dopo una lunga malattia contro la quale ha combattuto con forza e grande dignità si è spento questa mattina Enrico Marchetti, candidato sindaco alle ultime elezioni a Camaiore e consigliere comunale di Camaiore Popolare.

Ex insegnante, artista, già presidente della Circoscrizione del centro, calciatore, una vita spesa in prima linea per la lotta ai diritti sociali e per il lavoro. Una figura amatissima dai camaioresi, ben oltre le appartenenze politiche. Marchetti si era già candidato col sostegno di Rifondazione Comunista e Potere al Popolo quando ha scoperto e reso pubblica la grave malattia, affrontando la campagna elettorale in fase terminale grazie al lavoro di un bel gruppo di giovani che hanno sostenuto la sua corsa riuscendo a guadagnarsi un seggio in Consiglio comunale. Un esempio di tenacia, dedizione e impegno civile che lascia in eredità ad una nuova generazione.

Cordoglio è stato espresso dal sindaco Marcello Pierucci e dalla Consigliera di Fratelli d’Italia Claudia Bonuccelli, suoi sfidanti alle ultime elezioni, sempre condotte con correttezza e profondo rispetto. “Con Enrico, Camaiore perde un grande uomo e soprattutto una persona corretta, perbene e sempre pronta ad aiutare il prossimo” – ha commentato il sindaco Pierucci. “Un esempio per molti giovani che credevano nelle battaglie che intraprendevi” – ha scritto Bonuccelli, “certa che hai lasciato un grande segno che non dimenticheranno mai.”

fonte noitv