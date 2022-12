CAMAIORE – IL NATALE MEDIOEVALE

NATALE MEDIOEVALE Sabato 10 dicembre ore 16 Visita alla Sezione Medioevale del Museo e Magazzini Aperti

Continua il Natale medioevale nella piazza Francigena di Camaiore. Dopo l’accensione delle torce che illuminano il museo di Arte Sacra e tutta la piazza Diaz, sabato 10 dicembre alle ore 16 il Museo Archeologico di Camaiore aprirà gratuitamente i propri battenti per dar vita ad una straordinaria visita. Oltre alla visione della sezione medioevale del muso verranno aperti i magazzini per ammirare reperti archeologici nascosti. Lo storico Luca Santini e l’educatrice museale Marcella Parisi accompagneranno grandi e piccini alla scoperta della Camaiore Medioevale, mostrando e spiegando reperti dei castelli di Montecastrese, Monte Magno, Monteggiori, Montebello e altre località. Non mancheranno le ceramiche rinascimentali del 1400 e 1500 provenienti dal centro storico. Insomma, un pomeriggio diverso per chi vuole vivere gratuitamente, un’esperienza unica. Prenotazione consigliata a museocamaiore@gmail.com o al numero 0584 986366