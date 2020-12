Camaiore – Giovane muore per strada per arresto cardiaco

Trovato nel tardo pomeriggio giovane, non ancora trentenne, in arresto cardiaco, in via delle Bocchette, a Camaiore. Sul posto auto medica, ambulanza e polizia municipale, gli operatori hanno tentato tutte le manovre rianimatorie, purtroppo senza risultato. Il giovane è deceduto.