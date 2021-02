Camaiore abbassa la TARI del 5%

Camaiore – E’ stato approvato il bilancio preventivo del comune di Camaiore per il 2021/2023. Un bilancio che conferma quanto già indicato a gennaio, sostanzialmente dunque non ci saranno aumenti di tasse e tariffe per i camaioresi

FONTENOITV

Ma c’è di più. Grazie infatti alla gestione Ersu della raccolta differenziata e al contributo dell’ATO derivante dall’estensione della raccolta, secondo quanto emerso dai conti del comune, ci sarebbero risorse per una diminuzione della TARI di oltre 500.000 euro, ossia il 5% .

Dal documento di bilancio è emerso anche che il Comune ha le aliquote dell’Addizionale IRPEF più basse della provincia, così come le tariffe scolastiche, applicate per scaglioni di reddito ISEE con esenzione totale per redditi fino a 6.500,00 euro e riduzioni per famiglie con ISEE fino ad euro 14.000. Inoltre Camaiore continua ad essere l’unico comune in Versilia a non applicare tassa di soggiorno.