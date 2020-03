CAMAIORE – A seguito di un caso probabile di Coronavirus “Covid-19” UNA CLASSE DI ALUNNI IN QUARANTENA

A seguito di un caso probabile di Coronavirus “Covid-19”, già evidenziato nei precedenti bollettini informativi, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha inviato al Sindaco di Camaiore proposta di adozione delle misure previste dai provvedimenti nazionali e regionali per i quali è necessario che gli alunni che frequentano la stessa classe rimangano nelle loro abitazioni in quarantena domiciliare per la sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda il resto degli alunni della scuola, poiché il bambino nell’unico giorno di presenza era assolutamente asintomatico, il rischio di trasmissione del virus è molto raro, come risulta dalle indicazioni dell’OMS. Pertanto, proprio a seguito della valutazione del rischio, gli altri alunni non rientrano nei criteri di definizione di “contatto stretto” e quindi per loro non può essere imposto il provvedimento della quarantena.

Si precisa che questa valutazione, condivisa dalla task force regionale, è stata applicata anche in altre situazioni analoghe che si sono verificate in altri comuni della Regione Toscana.