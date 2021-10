Camaiore – 31 Ottobre,” Passo dopo Passo” 5^ Camminata di Beneficenza per le Briccole Special

A sostegno della Cooperativa Sociale LE BRICCOLE SPECIAL e dell’Ass.ne SEMPLICE…MENTE GENITORI, a Camaiore è stata organizzata, per il 31 ottobre, la 5^ Camminata di Beneficenza, “Passo dopo Passo”, che oltre a due percorsi per adulti, ne prevede uno per bambini: “Passeggiata Spaventosa”, con dolcetto o scherzetto.

Iscrizioni aperte dal 18 ottobre prossimo, presso la gelateria “Dolci Tentazioni” ai Frati.

Per maggiori informazioni chiamare il n. 347 1263740.