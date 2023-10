Filo conduttore incentivare la lettura e la conoscenza

CALVINO, TOLKIEN E HALLOWEEN LE PROPOSTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

SERAVEZZA – Prosegue con numerose attività l’ottobre della Biblioteca comunale Sirio Giannini che si presenta sempre più ricco di stimolanti iniziative, finalizzate ad avvicinare bambini e adulti al piacere della lettura.

Una programmazione particolarmente attenta agli anniversari e che quest’anno guarda al centenario della nascita di Italo Calvino, al cinquantenario della morte di J. R. R. Tolkien e a feste che, al di là del loro aspetto ludico, vengono portate su un piano di conoscenza e approfondimento.

Intanto c’è attesa per la giornata di domani (giovedì) interamente dedicata a Italo Calvino: alle ore 10.30 alle Scuderie Granducali è in programma il seminario rivolto prioritariamente agli studenti delle scuole secondarie sul tema “Destini incrociati: Italo Calvino tra fiaba e modernità”, aperto anche alla cittadinanza. Dalle ore 21.15 la sala delle Scuderie ospiterà due eventi a ingresso libero: il concerto “Oggi cadono le foglie” dedicato allo scrittore con la voce di Tommaso Massimo e il violino di Marco Gallenga, a seguire la proiezione di “Renzo e Luciana” di Mario Monicelli, tratto dal racconto “L’avventura di due sposi” di Calvino.

Il 24 ottobre alle ore 11.30 sarà la volta di Tolkien, al centro del primo incontro stagionale della seconda edizione del Caffè letterario in programma nella Biblioteca a Palazzo Mediceo.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’istituto Marconi, prevede una relazione della professoressa Silvia Vannucci su “Cibi e bevande nel mondo di Tolkien”, affiancata da una panoramica sulle illustrazioni e curiosità del Signore degli anelli, a cura di Michela Corsini. All’approfondimento seguirà un piacevole momento di assaggi di prelibatezze, preparate dagli studenti dell’alberghiero, sulla base di ricette ispirate dal libro. L’iniziativa è aperta a tutti ed è gratuita.

Intanto sono nel pieno i preparativi per festeggiare Halloween, festa alla quale è dedicato un appuntamento molto carino domenica 29 ottobre alle ore 16.30, dal titolo “Fin Fun Fantasy: trova il libro del potere”, un evento didattico di promozione della lettura a cura dell’associazione Il paese della Gru di Massimo Pasquini e della Biblioteca, con la partecipazione del gruppo Cavalieri della Rocca di Dino Poli che creeranno un’atmosfera fantasy, assieme ai figuranti delle contrade del Palio dei Micci di Querceta.

Si potrà partecipare a una caccia al tesoro letteraria fatta di indizi e prove da superare, adatta a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. L’evento è gratuito ma a numero chiuso, motivo per cui si consiglia agli interessati di prenotare quanto prima per non perdere questa opportunità, telefonando al numero 0584 757770/1 o inviando una email a biblioteca@comune.seravezza. lucca.it.

Infine, dal 23 al 31 ottobre, è in programma “Libretto o scherzetto… in biblioteca”, con l’allestimento di uno spazio dedicato al genere horror e fantasy, per introdurre nella magica atmosfera di questa festa autunnale. Tutti gli utenti che in quei giorni si recheranno in biblioteca mascherati a tema Halloween riceveranno in omaggio un opuscolo con la storia di questa ricorrenza e alcuni gadget.

Il 30 e 31 ottobre saranno diverse le classi delle scuole primarie che parteciperanno all’evento, con i bambini chiamati a disegnare i personaggi di Halloween che confluiranno in un libro da conservare nella propria classe.

Si ricorda che la biblioteca comunale è aperta le mattine di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30.