CALCIO: NUOVA TRIBUNA PER IL PEDONESE, IN ESTATE I NUOVI SPOGLIATOI

Pietrasanta_Installata la nuova tribuna al Campo Pedonese. L’intervento è inserito in un più ampio piano di azioni di potenziamento e miglioramento dell’accoglienza degli impianti sportivi cittadini. La nuova tribuna potrà ospitare fino a 199 spettatori. L’altro intervento realizzato in questi giorni ha riguardato la realizzazione di una parte della recinzione che circonda l’impianto sportivo. “Vogliamo continuare a migliorare la qualità dei nostri impianti sportivi per renderli sempre più funzionali, accoglienti, sicuri e belli. – spiega l’assessore allo sport, Andrea Cosci – Gli impianti non sono solo luoghi di allenamento ma di aggregazione e socialità attorno a cui costruire una dimensione di comunità sportiva”.

Il prossimo intervento riguarderà la dotazione dei nuovi spogliatoi: ”In estate, al termine della stagione agonistica – spiega ancora l’assessore Cosci – interverremo sugli spogliatoi del Pedonese, e sull’impianto di illuminazione completamento così la sua riqualificazione anche degli spazi di servizio. Nel 2022 approveremo analogo progetto per la Pruniccia di Strettoia”.