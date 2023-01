Calabria, Omicidio Muzzupappa: blitz in appartamento, catturato presunto assassino

L’irruzione in un appartamento posto al quinto piano di un condominio in un quartiere residenziale di Vibo Valentia ha consentito di catturare Pasquale Megna, noto commerciante ittico di Nicotera Marina che secondo la Procura sarebbe l’assassino di Giuseppe Muzzupappa, pluripregiudicato 38enne, ucciso nel centro di Nicotera Marina la sera del 26 Novembre scorso, mentre si trovava in una trattoria. L’assassino gli esplose alcuni colpi d’arma da fuoco che lo centrarono in pieno, uccidendolo sul colpo.

Megna si nascondeva dunque proprio in città, ritenendo di aver trovato riparo in quella casa, dove probabilmente si sentiva al sicuro, almeno fino a stanotte quando sono entrati in azione, con un blitz fulmineo, i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale ed i Cacciatori dello Squadrone Eliportato, mentre dall’alto sorvegliava l’area un elicottero.

Il ricercato, da quanto riferito dagli stessi investigatori, non ha opposto alcuna resistenza ai militari.

Le investigazioni avviate dai Carabinieri, col coordinamento della Procura, avrebbero poi portato ad identificare Megna come il presunto assassino a cui carico il Gip, nel Dicembre scorso, aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere di cui ne evitò l’esecuzione rendendosi subito irreperibile.

